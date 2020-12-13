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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Kuzeyboru: 1 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:22:17 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Merve Çepni, Arzum Tezcan)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch-Hackley, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gabi, Gözde Yılmaz)

Setler: 16-25, 25-22, 13-25, 12-25

Süre: 97 dakika (29, 27, 21, 20)


AKSARAY (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta müsabakasında VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

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