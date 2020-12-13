Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor: 3 - PTT: 0
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Merve Tanıl, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)
PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Eve (Simay Kurt, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Kavas Nur, Ceyda Aktaş)
Setler: 25-23, 25-17, 25-19
Süre: 88 dakika (30, 29, 29)
BURSA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, PTT'yi 3-0 mağlup etti.