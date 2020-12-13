Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Onur Coşkun, İbrahim Acar
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Bade Keskin, Açelya Özman)
Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Arifoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 13-25, 8-25, 15-25
Süre: 55 dakika (19, 17, 19)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.