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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 0

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:45:45 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Akif Altın

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Melisa Memiş, Fatma Yıldırım)

Çan Gençlik Kalespor: Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Setler: 25-22, 25-17, 25-20

Süre: 32, 26, 28 (86 dakika)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

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