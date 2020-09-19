Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
PTT: 2 - Sistem9 Yeşilyurt: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Bilal Çağlar
PTT: Elisa Eve, Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Nur Kavas, Su Zent, Ece Morova)
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (İrem Kaya, Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Aybüke Çetinay, Burcu Yönder, Ece Hocaoğlu)
Setler: 28-30, 14-25, 25-18, 25-20, 10-15
Süre: 126 dakika (37, 20, 24, 27,18)
ANKARA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda PTT'yi 3-2yendi.