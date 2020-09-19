Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları: 3 - Kuzeyboru: 1
Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Selis Selvi, Abbott, Kübra Kegan)
Kuzeyboru : Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan, Merve Cepni)
Setler: 25-19, 23-25, 26-24, 25-14
Süre: 117 dakika (28, 31, 34, 24)
ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Karayolları, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.