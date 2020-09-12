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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Sistem9 Yeşilyurt : 1

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:04:23 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Elif Şahin, Thompson, Merve Atlıer, Boskovic (Simge Aköz, Mirkovic, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Melisa Memiş, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Jennifer, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya, Derya Güç, Sude Demirel, Aybüke Çetinay)

Setler: 25-20, 25-17, 24-26- 26-24

Süre: 113 dakika (26, 22, 32, 33)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

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