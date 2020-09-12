  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:29:07 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan , Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Hanife Nur Özaydınlı, Ezgi Akyaldız)

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 72 dakika (23, 24, 25)


ANKARA (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Yunan medyasından dikkat çeken çıkış: Fransa bize annesinin hayrına yardım etmiyor
Gündem

Yunan medyasından dikkat çeken çıkış: Fransa bize annesinin hayrına yardım etmiyor

Yunan medyası, Fransa'nın Yunanistan'a karşılıksız yardım etmediğini, onlardan silah alarak ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı