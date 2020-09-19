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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Çan Gençlik Kalespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-19 15:20:55 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Emine Arıcı, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat)

Setler: 25-8, 25-13, 25-17

Süre: 55 dakika (15, 18, 22 )


ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun üçüncü haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

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