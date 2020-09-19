Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Çan Gençlik Kalespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Barış Karakoyun
Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Emine Arıcı, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Dilara Elmacıoğlu, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat)
Setler: 25-8, 25-13, 25-17
Süre: 55 dakika (15, 18, 22 )
ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun üçüncü haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.