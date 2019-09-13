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Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Kupadaki ilk maçta Dinamo Bükreş, Zeleznicar'ı 3-0 yendi

13 Eylül 2019 Cuma 19:51
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası


İSTANBUL (AA) - Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası, İstanbul'da başladı.

Türk Hava Yolları takımının ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile Sırp ekibi Zeleznicar karşı karşıya geldi.

Dinamo Bükreş, karşılaşmayı 25-21, 32-30, 25-20 setler sonucunda 3-0 kazandı.

Kupada yarın Türk Hava Yolları ile Dinamo Bükreş karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:51
  1. Dinamo Bükreş
  2. Kadınlar Balkan Kupası
  3. Voleybol
  4. Zeleznicar

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