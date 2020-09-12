  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
Spor

Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Zeleznicar: 1 - Türk Hava Yolları: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:59:32 -
Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Salon: Sportska

Hakemler: Stanislava Simici (Sırbistan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Zeleznicar: Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, Miroslavljevic, Kutlesic (Markovic, Ivanovic, Mitrovic, Rankovic, Gajic)

Türk Hava Yolları: Büşra Şahin, Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Merve Dalbeler Aslan, Özge Nur Çetiner, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 25-21, 17-25, 20-25, 14-25

Süre: 102 dakika (26, 24, 28, 24)


ANKARA (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finali ilk maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 mağlup etti.

İki takım yarın bir kez daha karşıya gelecek ve Türk Hava Yolları maçı kazanması durumunda kupanın sahibi olacak. Zeleznicar'ın galip gelmesi halinde ise şampiyon altın set sonucunda belirlenecek.

Şampiyonluğa ulaşacak ekip, şampiyonu olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı
Gündem

CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı

Faşizan çıkışlarıyla tanınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanlar hakkı..
Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi
Dünya

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı