Voleybol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'ne 13. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 12. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- Efeler Ligi





Bugün:

19.00 Galatasaray-Jeopark Kula Belediyespor (Burhan Felek)

Yarın:

14.00 Tokat Belediyesi Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)

14.00 Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

16.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango (Başkent)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Fenerbahçe-Halkbank (Burhan Felek)





- Vestel Venus Sultanlar Ligi





Yarın:

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

13 Ocak Pazar

16.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Halkbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Çanakkale Belediyesi-Galatasaray HDI Sigorta (Anafartalar)

18.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)



