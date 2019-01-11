Voleybol: Haftanın programı
- Efeler Ligi'ne 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları oynanacak11 Ocak 2019 Cuma 10:14
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'ne 13. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 12. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Bugün:
19.00 Galatasaray-Jeopark Kula Belediyespor (Burhan Felek)
Yarın:
14.00 Tokat Belediyesi Plevne-Arkas Spor (Ali Yücel)
14.00 Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)
16.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango (Başkent)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.00 Fenerbahçe-Halkbank (Burhan Felek)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
13 Ocak Pazar
16.00 Karayolları-VakıfBank (Başkent)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Halkbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Çanakkale Belediyesi-Galatasaray HDI Sigorta (Anafartalar)
18.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
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