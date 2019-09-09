Voleybol Federasyonundan başkentli taraftarlara teşekkür

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür mesajı yayımladı. Federasyonun mesajında, "Ev sahipliği yaptığımız 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın oynadığı tüm karşılaşmalarda Ankara Spor Salonu'nun tamamını doldurarak ay-yıldızlı formayı sonunda kadar büyük bir inançla destekleyen ve millilerimizin elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan, tüm Ankara halkına teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, finalde Sırbistan'a 3-2 yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamlamıştı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.