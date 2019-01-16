Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi - Halkbank: 1 - Zenit Kazan: 3



Salon: TVF Başkent Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Jativa Rodriguez (İspanya) Halkbank: Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz) Zenit Kazan: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov (Krotkov, Verbov, Alekseev, Alekno, Surmachevskiy) Setler: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25 Süre: 102 dakika (24, 24, 28, 26)

ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Halkbank, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu. Mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu Zenit Kazan karşısında aldığı bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini yaşadı. Halkbank, gruptaki 4. maçını Almanya temsilcisi United Volleys'le 30 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynayacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

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