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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Galatasaray: 2 - Trentino Itas: 3- Sarı-kırmızılı takım, organizasyonda ikinci oldu

26 Mart 2019 Salı 22:27
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Helio Ormonde (Portekiz), Benone Visan (Romanya)

Galatasaray: Emin Gök, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Gergye, Ufuk Minici)

Trentino Itas: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro (Grebennikov, Nelli, Van Garderen, Cavuto, Daldello)

Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 15-5

Süre: 121 dakika (26, 30, 28, 26, 11)


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-2 yenilerek organizasyonda ikinci oldu.

Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Trentino Itas, İstanbul'daki müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray 8-3 öne geçerken, İtalyan ekibi molaya gitti. Mola dönüşünde de etkili mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibine öne geçme fırsatı vermedi ve seti 25-22 kazandı.

Takımların karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci sette 7-7'den sonra oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray 16-12 öne geçti. Baskılı mücadelesi sonucunda Duff ile üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılı takım, bu seti de 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete etkili başlayan Trentino Itas'ın 9-5 öne geçtiği anda Galatasaray mola aldı. Karşılık vermekte zorlanan sarı-kırmızılı takım karşısında özellikle Kovacevic ve Van Garderen ile sayılar üreten İtalya ekibi, seti 25-16 aldı ve skoru 2-1'e getirdi.

Müsabakanın dördüncü setine de etkili mücadelesini taşıyan Trentino Itas, oyun disiplininden kopan Galatasaray karşısında 13-3 öne geçti. İtalyan ekibi bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

Trentino Itas, müsabakanın son setini de 15-5 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:27
  1. CEV Kupası
  2. Galatasaray
  3. Trentino Itas
  4. Voleybol

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