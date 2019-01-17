Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
- Sporting Lizbon: 3 - Maliye Piyango: 0- Altın seti 15-10 kaybeden Maliye Piyango, organizasyona veda etti17 Ocak 2019 Perşembe 01:37
İSTANBUL (AA) - Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 3-0 yenilen ve altın seti de 15-10 kaybeden Maliye Piyango, organizasyona veda etti.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-16, 25-22, 25-20 ve 15-10'luk (altın set) setlerle Maliye Piyango'yu kupanın dışında bıraktı ve adını 4'lü final turuna yazdırdı.
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