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Spor Voleybol: Erkekler Balkan Kupası
Spor

Voleybol: Erkekler Balkan Kupası

Halkbank: 3 - Luboteni: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:22:08 -
Voleybol: Erkekler Balkan Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur, Brett Walsh, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Alexander Berger, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Luboteni: Driton Bytyqi, Art Terstena, Durim Rexhepi, Bardhyl Hajdaraj, Butrint Bytyci, Izjadin Azemi (Armend Berisha, Adriatik Berisha, Ridvan Grainca, Artan Lumi, Blerton Hyseni

Setler: 25-10, 25-18, 25-12

Süre: 58 dakika (18, 21, 19)

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası finali ilk maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yendi.

İki takım yarın bir kez daha karşıya gelecek ve Halkbank maçı kazanırsa Balkan Şampiyonu unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılacak.

Kosova takımının galip gelmesi durumunda, şampiyon altın set sonucunda belli olacak.



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