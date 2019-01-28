Voleybol: Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye'nin de mücadele edeceği şampiyonanın maç programı açıklandı



ANKARA (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, grup aşamasındaki karşılaşmalarını 12-18 Eylül tarihlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak. Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile C Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, maç programı (TSİ) şöyle: 12 Eylül Perşembe: 16.30 Türkiye-Rusya 13 Eylül Cuma: 19.30 Türkiye-Makedonya

15 Eylül Pazar: 22.30 Türkiye-Slovenya

17 Eylül Salı:

22.30 Türkiye-Belarus

18 Eylül Çarşamba:

22.30 Türkiye-Finlandiya Avrupa Voleybol Şampiyonası, 12-29 Eylül tarihlerinde Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Şampiyonada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.

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