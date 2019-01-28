Voleybol: Erkekler Avrupa Şampiyonası
- Türkiye'nin de mücadele edeceği şampiyonanın maç programı açıklandı28 Ocak 2019 Pazartesi 16:48
ANKARA (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, grup aşamasındaki karşılaşmalarını 12-18 Eylül tarihlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak.
Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile C Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, maç programı (TSİ) şöyle:
12 Eylül Perşembe:
16.30 Türkiye-Rusya
13 Eylül Cuma:
19.30 Türkiye-Makedonya
15 Eylül Pazar:
22.30 Türkiye-Slovenya
17 Eylül Salı:
22.30 Türkiye-Belarus
18 Eylül Çarşamba:
22.30 Türkiye-Finlandiya
Avrupa Voleybol Şampiyonası, 12-29 Eylül tarihlerinde Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Şampiyonada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.
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