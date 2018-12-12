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Voleybol: Efeler Ligi

- Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 3

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:14
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut

Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, İzzet Ünver (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, Cupkovic)

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen)

Setler: 24-26, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15

Süre: 141 dakika (30, 29, 31, 31, 20)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray, 10. maçında 8. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 7. kez yenildi.

Maça Venno'nun etkili ataklarıyla başlayan Galatasaray, teknik molasını 12-11 önde kapattığı seti 26-24 kazandı.

İkinci sete daha iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, teknik molayı 12-8 önde geçtiği sette farkı korudu. Seti 25-18 alan Fenerbahçe, skoru 1-1 yaptı.

Çekişmeli geçen üçüncü sette sarı-kırmızılı takım teknik molayı 12-11 önde geçti. 20-20'de skora denge getiren Fenerbahçe, seti de 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette ev sahibi Fenerbahçe teknik molayı 12-11 önde kapatmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 19-19'da skoru eşitleyen Galatasaray, seti 25-21 kazandı ve skora yeniden denge getirdi: 2-2.

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe'nin basit hatalarından yararlanan Galatasaray, seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:14
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