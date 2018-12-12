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Voleybol: Efeler Ligi

- Arkas Spor: 3 - Maliye Piyango: 1

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:19
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Cihat Küçükboyacı

Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic (Burak Mert, Bravo)

Maliye Piyango: Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz, Seganov (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Kolev, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-17, 23-25, 25-21, 25-22

Süre: 111 dakika (27, 28, 27, 29)


İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Maliye Piyango'yu 3-1 yendi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:19
  1. Arkas Spor
  2. Efeler Ligi
  3. maliye piyango
  4. Voleybol

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