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Voleybol: Efeler Ligi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:07
Voleybol: Efeler Ligi


Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çıldır

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Tunç Ayhan, Gökhan Çatal, Berk Özbek)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-23

Süre: 113 dakika (25, 27, 28, 33)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:07
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  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
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