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Spor Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Spor

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

LKS Commercecon Lodz: 0 - VakıfBank: 3

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:46:50 -
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'u 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında LKS Commercecon Lodz ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB ile karşı karşıya gelecek.


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