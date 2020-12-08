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Spor Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Spor

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Allianz MTV Stuttgart: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:57:06 -
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ksenija Jurkovic (Hırvaitstan)

Allianz MTV Stuttgart: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Kastner (Koskelo, Grozer, Scharmann, Papafotiou)

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Mirkovic, Melis Durul, Yasemin Güveli, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)

Setler: 25-22, 25-21, 17-25, 21-25, 9-15

Süre: 127 dakika (27, 29, 27, 28, 16)


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur ilk maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 yendi.

Turuncu-beyazlı ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanan 1. turdaki ikinci maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad Region takımıyla karşılaşacak.

Allianz MTV Stuttgart ise bir başka Rus ekibi Dinamo Moskova ile mücadele edecek.

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