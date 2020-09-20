Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
- Spor Toto: 3 - Arhavi Voleybol: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Hatice Özmen Yıldız
Spor Toto: İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Bruno, Kemal Kayhan, Wallace, Ferreira (Deniz İvgen, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski, Dautefendic, Rıfat Kantarcıoğlu, Kadir Cin)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Seymen Şenyüzlü, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal)
Setler: 25-19, 25-21, 25-13
Süre: 70 dakika (22, 29, 19)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.