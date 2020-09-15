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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligin ikinci haftası yarın 4 maçla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:08:20 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftası yarın 4 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Solhanspor-İnegöl Belediyespor (Karşıyaka)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Ziraat Bankkart-Halkbank (Başkent)

17 Eylül Perşembe:

13.00 Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

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