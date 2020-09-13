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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:51:12 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal)

Setler: 25-20, 25-22, 25-21

Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

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