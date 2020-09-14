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Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Haliliye Belediyespor: 1 - Altekma: 3

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:50:35 -
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Fatih Yayla

Haliliye Belediyespor: Ali Samet İçmeğiz, Eduardo, Mert Tetik, Cüneyt Dağcı, Bisset, Hernandez (Metin Durmuş, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Göktuğ Polat, Akif Yurtsal, Bünyamin Aslan)

Altekma: Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yüksel Mandıracı)

Setler: (20-25, 25-22, 22-25, 23-25)

Süre: 123 dakika (27, 33, 31, 32)


ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Altekma, deplasmada Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.

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