0553 313 94 23

Voleybol: Avrupa kupaları

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor ve Halkbank, 4. hafta maçlarına çıkacak

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:48
Voleybol: Avrupa kupaları

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 3 Türk takımı sahaya çıkacak.

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak.

E Grubu'nda galibiyeti bulunmayan Arkas Spor, yarın İzmir'de Rusya'nın Dinamo Moskova takımını ağırlayacak.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

A Grubu'nda yer alan Halkbank, 4. hafta mücadelesinde Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 30 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak.

Almanya'da yapılan maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank'ın grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Türkiye'yi Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray ise 4'lü final turu ilk maçında Belçika'nın Lindemans takımıyla 30 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:48
  1. İzmir
  2. Erkekler CEV Kupası
  3. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
  4. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk büyükelçi Iraklı diplomatlara yanıt verdi
    1. Türk büyükelçi Iraklı diplomatlara..
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor
    3. Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel..
    4. Bahçeşehir'de yangın! 1 kişi feci..
    5. Galatasaray-Boluspor maçını Serkan..
    6. Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    7. Korkunç olay! Ormana giden adamı..
    8. GÜNCELLEME - Konya'da zincirleme..
    9. İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden..
    10. İstanbul Havalimanı’nda taşınma..
    11. Korucular arasında çatışma çıktı! 10..
    12. Dededen toruna miras kalan meslek
    13. CHP'nin adayı PKK destekçisi çıktı!
    14. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    15. 70 yaşında dörtnala cirit oynuyor
    16. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı!..
    17. HDP duyurdu: O illerde aday..
    18. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    19. Soğuk havada şampiyonluğa kürek..
    20. Adalarda "kış turizmi" beklentisi
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede