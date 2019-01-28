Voleybol: Avrupa kupaları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor ve Halkbank, 4. hafta maçlarına çıkacak

Voleybolda Avrupa kupalarında bu hafta 3 Türk takımı sahaya çıkacak. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. E Grubu'nda galibiyeti bulunmayan Arkas Spor, yarın İzmir'de Rusya'nın Dinamo Moskova takımını ağırlayacak. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. A Grubu'nda yer alan Halkbank, 4. hafta mücadelesinde Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, 30 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak. Almanya'da yapılan maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank'ın grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Türkiye'yi Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Galatasaray ise 4'lü final turu ilk maçında Belçika'nın Lindemans takımıyla 30 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

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