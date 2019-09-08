Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - İtalya: 3 - Polonya: 0- İtalya, Avrupa üçüncüsü oldu

Salon: Ankara Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ozan Çağı Sarıkayayı (Türkiye) İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Fahr) Polonya: Medrzyk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek (Stenzel, Maj-Erwardt, Grajber, Lukasik, Kowalewska, Zaroslinska-Krol) Setler: 25-23, 25-20, 26-24 Süre: 94 dakika (30, 35, 29)





ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya üçüncü oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında yarı final maçlarını kaybeden İtalya ile Polonya karşılaştı. Karşılaşmadan 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 galip ayrılan İtalya, bronz madalya kazandı. İtalya, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda; 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye ile Sırbistan, saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

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