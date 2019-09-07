Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenen Türkiye, tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı- A Milli Takım, finalde son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak07 Eylül 2019 Cumartesi 22:27
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.
Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.
Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.
Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.
Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.
- Sırbistan'ın mağlubiyeti yok
Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Saat 17.00'de ise İtalya ile Polonya, üçüncülük maçında karşı kaşıya gelecek.
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