0553 313 94 23

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenen Türkiye, tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı- A Milli Takım, finalde son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:27
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.


- Sırbistan'ın mağlubiyeti yok


Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı yarın saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Saat 17.00'de ise İtalya ile Polonya, üçüncülük maçında karşı kaşıya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:27
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. Polonya
  3. Sırbistan
  4. türkiye
  5. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da cani kardeşler 2 yıl sonra yakalandı
    1. Şanlıurfa'da cani kardeşler 2 yıl..
    2. AK Parti Genel Başkan Vekili..
    3. Konya'da sulama havuzunda ölü bulundu
    4. Rize’nin Madenli beldesinde şiddetli..
    5. Yusuf Yazıcı’nın kaşı açıldı
    6. Kane coştu, İngiltere fark attı!
    7. 'Güvenli Bölge' kara devriyesi öncesi..
    8. İstanbul'da milli maç hasreti sona erdi
    9. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    10. 2 bin komiser yardımcısı alımı..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı..
    12. İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara..
    13. Darbeci Sisi mahkemesinden İhvan..
    14. Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu
    15. Başkan Erdoğan millileri yalnız..
    16. Sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma..
    17. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    18. Van'da teröristlere ait yaşam..
    19. İzlanda evinde Moldova'yı rahat geçti..
    20. İstanbul'da milli maç hasreti bitti
    21. Muğla'da binlerce bal arısı sahile vurdu
    22. Uzak Doğu menşeli mandalina nedir?..
    23. İstanbul'da tartışığı eşi balkondan..
    24. Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!
    25. Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti:..
    26. İzmir’de 147 kaçak göçmen yakalandı
    27. Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 4 yaralı
    28. 6. hastalık ve kızamık aynı şeyler mi?..
    29. Çocuklarda etkili olan 6. hastalık..
    30. Rize’de şiddetli yağış
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim