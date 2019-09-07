Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Sırbistan: 3 - İtalya: 1- Sırbistan finale yükseldi

Salon: Ankara Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Agnieszka Michlic (Polonya) Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic (Silvija Popovic, Milenkovic) İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Orro, Fahr, Nwakalor) Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20 Süre: 102 dakika (24, 25, 25, 28)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Finale yükselen Sırbistan, Ankara'da yarın saat 19.30'da, Türkiye-Polonya yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.