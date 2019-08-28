Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Şampiyonada altıncı gün maçları tamamlandı28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:51
İSTANBUL (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- A Grubu
Sırbistan-Yunanistan: 3-0
Fransa-Türkiye: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Sırbistan
|4
|4
|0
|12
|2-Türkiye
|4
|4
|0
|11
|3-Yunanistan
|5
|2
|3
|6
|4-Bulgaristan
|4
|1
|3
|4
|5-Finlandiya
|4
|1
|3
|4
|6-Fransa
|5
|1
|4
|2
- B Grubu:
Belçika-Polonya: 3-2
Ukrayna-Slovenya: 2-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-İtalya
|4
|4
|0
|12
|2-Belçika
|5
|4
|1
|11
|3-Polonya
|4
|3
|1
|10
|4-Slovenya
|4
|1
|3
|3
|5-Ukrayna
|3
|0
|3
|0
|6-Portekiz
|4
|0
|4
| 0
- C Grubu:
Azerbaycan-Estonya: 3-2
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Hollanda
|4
|4
|0
|12
|2-Hırvatistan
|5
|3
|2
|10
|3-Azerbaycan
|4
|3
|1
|7
|4-Romanya
|4
|2
|2
|6
|5-Macaristan
|4
|1
|3
|3
|6-Estonya
|5
|0
|5
|1
- D Grubu:
Rusya-İspanya: 3-0
Almanya-Belarus: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Almanya
|5
|5
|0
|14
|2-Rusya
|4
|3
|1
|10
|3-Slovakya
|4
|3
|1
|8
|4-İspanya
|5
|2
|3
|5
|5-Belarus
|4
|0
|4
|1
|6-İsviçre
|4
|0
|4
| 1
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