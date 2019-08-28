Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Şampiyonada altıncı gün maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

- A Grubu Sırbistan-Yunanistan: 3-0 Fransa-Türkiye: 0-3 Takımlar O G M P 1-Sırbistan 4 4 0 12 2-Türkiye

4 4 0 11 3-Yunanistan

5 2 3 6 4-Bulgaristan 4 1 3 4 5-Finlandiya

4 1 3 4 6-Fransa

5 1 4 2

- B Grubu: Belçika-Polonya: 3-2

Ukrayna-Slovenya: 2-3 Takımlar O G M P 1-İtalya 4 4 0 12 2-Belçika

5 4 1 11 3-Polonya

4 3 1 10 4-Slovenya 4 1 3 3 5-Ukrayna

3 0 3 0 6-Portekiz

4 0 4 0



- C Grubu: Azerbaycan-Estonya: 3-2 Hırvatistan-Macaristan: 3-0 Takımlar O G M P 1-Hollanda 4 4 0 12 2-Hırvatistan

5 3 2 10 3-Azerbaycan

4 3 1 7 4-Romanya 4 2 2 6 5-Macaristan

4 1 3 3 6-Estonya

5 0 5 1

- D Grubu: Rusya-İspanya: 3-0 Almanya-Belarus: 3-0 Takımlar O G M P 1-Almanya 5 5 0 14 2-Rusya 4 3 1 10 3-Slovakya

4 3 1 8 4-İspanya 5 2 3 5 5-Belarus

4 0 4 1 6-İsviçre

4 0 4 1







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