Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Sırbistan: 3 - Yunanistan: 028 Ağustos 2019 Çarşamba 18:42
Salon: Ankara
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Juraj Mokry (Slovakya)
Sırbistan: Veljkovic, Mirkovic, Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Blagojevic (Pusic, Silvija Popovic, Milenkovic, Busa, Mina Popovic)
Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi (Konomi, Artakianou, Papafotiou, Merteki, Kalantatze)
Setler: 25-21, 25-17, 25-21
Süre: 69 dakika (22, 23, 24)
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
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