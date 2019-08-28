Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Sırbistan: 3 - Yunanistan: 0



Salon: Ankara Hakemler: Koen Luts (Belçika), Juraj Mokry (Slovakya)

Sırbistan: Veljkovic, Mirkovic, Mihajlovic, Aleksic, Boskovic, Blagojevic (Pusic, Silvija Popovic, Milenkovic, Busa, Mina Popovic) Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi (Konomi, Artakianou, Papafotiou, Merteki, Kalantatze) Setler: 25-21, 25-17, 25-21 Süre: 69 dakika (22, 23, 24)

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.



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