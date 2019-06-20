Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Türkiye: 3 - Brezilya: 2



Salon: TVF Başkent Hakemler: Mohammad Shahmiri (İran), Mario Bernaola Sanchez (İspanya) Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Meryem Boz, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt (Aylin Sarıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Buse Ünal) Brezilya: Ferreira, Carneiro, Borgo, Braga, Pereira, Correa (Henrique, Ratzke, Francisco, Geraldo, Araujo, Lemes) Setler: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14 Süre: 150 dakika (31, 32, 32, 35, 20)

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci ve son hafta maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti. Ligde 5 hafta boyunca oynadığı 15 maçta 11 galibiyet alan ve 32 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, Çin'de 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6'lı finallerde mücadele verecek. Final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek. 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan Çin 15 12 3 35 ABD 15 12 3 35 Brezilya 15 11 4 35 İtalya 15 11 4 34 Türkiye 15 11 4 32 Polonya 15 9 6 26

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