Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
- İtalya: 3 - Türkiye: 2- Türkiye, Çin'deki finallerde mücadele etmeyi garantiledi19 Haziran 2019 Çarşamba 21:49
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Mario Sanchez Bernaola (İspanya), Vlastimil Kovar ( Çekya)
İtalya: Danesi, Sorokaite, Fatime Sylla, Chirichella, Malinov, Bosetti Lucia (De Gennaro, Bosetti Caterina, Fahr Sarah, Orro, Pietrini)
Türkiye: Yasemin Güveli, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Aylin Sarıoğlu, Aslı Kalaç, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Cansu Özbay, Meryem Boz)
Setler: 25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-14
Süre: 128 dakika (25, 25, 34, 26, 18)
ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci maçında İtalya'ya 3-2 yenildi.
Finallerde mücadele etmeyi garantileyen Türkiye, ilk maçta da Belçika'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Ligin 5. ve son haftası yarın oynanacak Belçika-İtalya ve Türkiye-Brezilya karşılaşmalarıyla sona erecek.
- Statüsü
Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
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