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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

- Belçika: 0 - Brezilya: 3

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:45
Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mohammad Shahmiri (İran), Patricia Rolf (ABD)

Belçika: İlka Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Guilliams, Goliat, Stragier, Valkenborg, Jutta Van De Vyver, Van Avermaet)

Brezilya: Carneiro, Braga, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa (Henrique, Francisco, Ratzke, Geraldo, Araujo, Nobre, Lemes)

Setler: 23-25, 15-25, 18-25

Süre: 85 dakika (29, 28, 28)


ANKARA (AA) - Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. hafta ikinci maçında Brezilya, Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Organizasyonun ilk gününde Brezilya, İtalya'yı 3-0, Belçika ise Türkiye'yi 3-1 yenmişti.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:45
  1. 2019 FIVB Uluslar Ligi
  2. Belçika
  3. Brezilya
  4. Voleybol

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