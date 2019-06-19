Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi - Belçika: 0 - Brezilya: 3

Salon: TVF Başkent Hakemler: Mohammad Shahmiri (İran), Patricia Rolf (ABD) Belçika: İlka Van De Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Guilliams, Goliat, Stragier, Valkenborg, Jutta Van De Vyver, Van Avermaet) Brezilya: Carneiro, Braga, Ferreira, Borgo, Pereira, Correa (Henrique, Francisco, Ratzke, Geraldo, Araujo, Nobre, Lemes)

Setler: 23-25, 15-25, 18-25 Süre: 85 dakika (29, 28, 28)

ANKARA (AA) - Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. hafta ikinci maçında Brezilya, Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Organizasyonun ilk gününde Brezilya, İtalya'yı 3-0, Belçika ise Türkiye'yi 3-1 yenmişti.



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