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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

- Türkiye: 0 - Japonya: 3

28 Mayıs 2019 Salı 19:14
Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi


Salon: TVF Başkent

Hakemler: Simona Santi (İtalya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Kübra Çalışkan (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Yasemin Güveli)

Japonya: Sato, Kurogo, Iwasaki, Shinnabe, Ishii, Okumura (Kobata, Miyashita, Nabeya)

Setler: 23-25, 22-25, 14-25

Süre: 82 dakika (28, 29, 25)


ANKARA (AA) - 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci hafta ilk maçında Japonya'ya 3-0 yenildi.

Organizasyonun Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatan milli takım, ilk yenilgisini Japonya karşısında aldı. Türkiye, Ankara'daki ikinci maçını yarın 17.30'da Almanya ile oynayacak.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:14
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