Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
- Şampiyonanın ilk gününde A ve C gruplarında 6 maç yapıldı- Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi12 Eylül 2019 Perşembe 23:11
İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 6 karşılaşmayla başladı.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk günü, A ve C gruplarında yapılan 6 maçla tamamlandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.
Şampiyonanın ikinci gününde yarın B ve D gruplarında 6 maç yapılacak.
İlk gün alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Bulgaristan-Yunanistan: 3-0
Portekiz-İtalya: 0-3
Fransa-Romanya: 3-0
- C Grubu
Türkiye-Rusya: 1-3
Finlandiya-Kuzey Makedonya: 3-1
Slovenya-Belarus: 3-0
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