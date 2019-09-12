Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Şampiyonanın ilk gününde A ve C gruplarında 6 maç yapıldı- Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi



İSTANBUL (AA) - 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 6 karşılaşmayla başladı. Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk günü, A ve C gruplarında yapılan 6 maçla tamamlandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi. Şampiyonanın ikinci gününde yarın B ve D gruplarında 6 maç yapılacak. İlk gün alınan sonuçlar şöyle: - A Grubu Bulgaristan-Yunanistan: 3-0 Portekiz-İtalya: 0-3 Fransa-Romanya: 3-0

- C Grubu Türkiye-Rusya: 1-3 Finlandiya-Kuzey Makedonya: 3-1 Slovenya-Belarus: 3-0

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