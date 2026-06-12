9’u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetmişti! Tüyleri diken diken eden ziyaret!

“Komisyonumuz şu anda incelemelerini yapıyor. Bu olayın gerçekleştiği okulda da gereken incelemeleri, değerlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi bundan sonra biz ilgili kurumları, ailelerimizi de dinleyerek olaya müdahil ve müzahir olma noktasında gereken araştırmalarımızı, çalışmalarımızı yapma gayreti içerisinde olacağız. Tabii buradaki olan hadise son derece vahim. Çok kısa bir süre içerisinde çok fazla silahla, çok büyük bir katliam yapılıyor. Dolayısıyla yerinde gördüğümüz zaman da gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Ben bu vesileyle milletvekili arkadaşlarımıza, komisyonumuzun değerli üyesi arkadaşlarımıza da ben sabırlar niyaz ediyorum. Şimdi gittikten sonra bu gereken incelemeleri, değerlendirmelerini yapacağız. Zaten bununla ilgili buna benzer olaylar olmasın diye, başka okullarımızda, başka çocuklarımıza buna benzer hadiseler olmasın diye de bütün bir çalışmayı, gayretimizi geniş çapta tutarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Çok fazla üzgünüz. Bu acıyı sizler zaten gördünüz, yaşamak, tarif etmek de mümkün değil. Allah'tan ben hakikaten ailelerimize sabırlar niyaz ediyorum. Son derece büyük bir acı. Bunlar yavrularımız, çocuklarımız. Onun için Allah rahmet eylesin. Zaten Allah'ın rahmeti içerisinde onlar Cennet-i Ala'dalar. İnşallah buna benzer hadiseler bundan sonra meydana gelmez. Komisyonumuz da tüm detaylarıyla, tüm titizlikleriyle bütün bu çalışmaları değerlendirecekler. Ne gerekiyorsa ne tür bir teklifleri gerekiyorsa bunlar yapılarak en azından bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız.”