Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - Rusya: 3 - Türkiye: 1- Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 4. sırada tamamladı



ANKARA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen şampiyonada Türkiye, bronz madalya maçında Rusya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrinde oynanan maçta rakibine 22-25, 28-26, 19-25 ve 27-29'luk setlerle 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Rusya bronz madalya kazanırken, Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı. Dünya şampiyonluğuna ise finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Japonya ulaştı.

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