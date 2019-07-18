Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - Japonya: 3 - Türkiye: 2



ANKARA (AA) - Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 2. tur ikinci maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen şampiyonada mücadele eden milliler, F Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Türkiye, rakibine 25-22, 25-20, 15-25, 19-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın TSİ 01.30'da ABD ile yapacak.

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