Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası - Türkiye: 3 - Bulgaristan: 1



İSTANBUL (AA) - Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Bulgaristan'la karşılaşan milliler, mücadeleden 25-20, 25-23, 23-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan milli takım, dördüncü maçında yarın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.





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