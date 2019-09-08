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Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

- Türkiye: 3 - Bulgaristan: 1

08 Eylül 2019 Pazar 21:22
Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Bulgaristan'la karşılaşan milliler, mücadeleden 25-20, 25-23, 23-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk galibiyetini alan milli takım, dördüncü maçında yarın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.



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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 21:22
  1. 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
  2. Mısır
  3. Voleybol

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