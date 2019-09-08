Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
- Türkiye: 3 - Bulgaristan: 108 Eylül 2019 Pazar 21:22
İSTANBUL (AA) - Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Bulgaristan'la karşılaşan milliler, mücadeleden 25-20, 25-23, 23-25 ve 25-13'lük setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Gruptaki ilk galibiyetini alan milli takım, dördüncü maçında yarın Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.
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