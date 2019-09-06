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Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası

- Türkiye: 2 - Japonya: 3

06 Eylül 2019 Cuma 15:55
Voleybol: 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Voleybolda 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonanın ilk maçında başkent Kahire'de Japonya'yla karşılaşan milli takım, ilk iki seti 25-23 ve 28-26'lık setlerle kazanarak 2-0 öne geçti. Japonya, üçüncü ve dördüncü seti 25-12 ve 25-23 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirdi. Son seti 15-9 kaybeden 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Milli takım, ikinci maçında yarın Peru'yla karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:55
  1. 18 Yaş Altı Genç Kızlar Dünya Şampiyonası
  2. D Grubu
  3. Japonya
  4. türkiye
  5. Voleybol

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