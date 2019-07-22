Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı



ANKARA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 6. oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, 5-6'lık klasman maçında İtalya ile karşılaştı. Hristo Botev Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 27-29, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı.



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