Voleybol: 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
- İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:11
ANKARA (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 6. oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, 5-6'lık klasman maçında İtalya ile karşılaştı.
Hristo Botev Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 27-29, 20-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı.
YORUM YAZ