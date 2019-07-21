Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Finalde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı.

İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola'da oynanan ve toplamda 74 dakika süren mücadelede rakibini 20-25'lik 3 setle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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