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Gündem Vodatech Bilişim'e siber saldırı! Binlerce Beşiktaş taraftarının kişisel verilerini çaldılar..
Gündem

Vodatech Bilişim'e siber saldırı! Binlerce Beşiktaş taraftarının kişisel verilerini çaldılar..

Yeniakit Publisher
2023-08-26 16:05:00 -
Vodatech Bilişim'e siber saldırı! Binlerce Beşiktaş taraftarının kişisel verilerini çaldılar..

Vodatech Bilişim'e yapılan siber saldırı binlerce Beşiktaş taraftarının kişisel verilerinin çalındığı açıklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Beşiktaş Sportif Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına yeni bir veri ihlali yaşandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 27 bin 920 taraftarın etkilendiği saldırıdan, henüz hangi bilgilerin sızdırıldığı tespit edilemedi.

Puma Spor Giyim'in siber saldırıyı KVKK'ya bildirilmesiyle ortaya çıkan ihlalden etkilenen veri kategorileri arasında; kimlik ve iletişim detayları, müşteri işlem bilgileri ile görsel-işitsel kayıtlar bulunuyor.

'27 bin 920 kişi görüşme talebinde bulundu'

Hacker'lar, bu siber saldırıda sunucularda depolanan tüm verileri şifrelediler. Hal böyle olunca mevcut müşteriler ile potansiyel müşterilere ait kişisel veriler, saldırganların eline geçti. KVKK, toplamda kaç kişinin verisinin çalındığının tespit edilemediğini, konuyla ilgili olarak 27 bin 920 kişinin görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Siber saldırı sonucunda kullanıcılara ait kimlik ve iletişim bilgileri ile müşteri işlemleri gibi verileri sızdırılmış oldu.

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