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Vodafone’un servis gelirleri 5.2 milyar liraya ulaştı

Nisan-Eylül 2018 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %14,6 artırdı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
Vodafone’un servis gelirleri 5.2 milyar liraya ulaştı

Vodafone Türkiye, ilk mali yarıyılında güçlü büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül 2018 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %14,6 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 5,2 milyar TL’ye ulaştı. 2018-19 mali yılı yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle dedi: “Türkiye ekonomisinin güçlü büyümesine inancımızın bir göstergesi olarak 4.5G ve fiber teknolojilere olan yatırımlarımıza devam ettik. Bu yatırımlarımız ve dijitalleşme yolunda attığımız adımlar ile güçlü bir mali yarıyılı geride bırakıyoruz. Müşteri deneyimini iyileştiren yeni nesil erişim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarımız odağında, sabit genişbant müşteri sayımızdaki güçlü büyümeden memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonla Mücadele Programı’na desteğimiz ve bu yönde müşterilerimize daha fazla değer sunma çabamız devam ediyor. Vodafone olarak, Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız ile yatırımlarımızı sürdüreceğimizin altını çizeriz.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
  1. Vodafone Türkiye
  2. ilk mali yarıyılı
  3. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan
  4. Enflasyonla Mücadele Programı’na desteğimiz ve bu yönde müşterilerimize daha fazla değer sunma çabamız devam ediyor. Vodafone olarak
  5. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız ile yatırımlarımızı sürdüreceğimizin altını çizeriz.

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