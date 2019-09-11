Vodafone’un, ‘Acil Durum’ çalışmasına uluslararası tescil!

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, iş sürekliliği yönetimi ve acil durum hazırlıkları sayesinde her koşulda kesintisiz iletişim sağlamak için alınabilecek tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Karaçay, uluslararası denetimden başarıyla geçerek, sadece Türk telekomünikasyon sektöründe değil, Vodafone Grubu genelinde de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk şirket olduklarını aktardı. Selçuk Karaçay, Vodafone olarak, müşterilere kesintisiz iletişim sağlamak üzere uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.