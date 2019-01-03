Vodafone’lular 7 milyon GB mobil internet kullandı

Vodafone kullanıcıları, yeni yıla girerken yaklaşık 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GB mobil internet kullandı. En çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olarak sıralandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni yıl tatilinde müşterilerinin kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Abonelerimiz, 473 milyon dakika, 135 milyon SMS ve 7 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle 2019’u karşıladı” dedi.