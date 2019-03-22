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Vodafone’dan yazılımcılara ve donanımcılara destek

4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle iş birliği içinde olan Vodafone, şimdi de potansiyel yerli üreticileri ekosistemine dahil ediyor.

22 Mart 2019 Cuma 10:00
Vodafone’dan yazılımcılara ve donanımcılara destek

4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle iş birliği içinde olan Vodafone, şimdi de potansiyel yerli üreticileri ekosistemine dahil ediyor. Şirket yöneticileri, bu çerçevede Ankara’da düzenlenen ‘TEKNO B2B’ etkinliğinde yazılım ve donanım üreticileriyle bir araya geldi. Yerli üretime büyük önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Dileğimiz, dijital geleceği lokal ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Bu anlayışla yerli yazılım ve donanım firmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:00
  1. Ankara
  2. 4.5G
  3. 5G
  4. KOBİ
  5. Vodafone
  6. TEKNO B2B
  7. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan

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